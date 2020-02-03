”فتح“ تهاجم كوشنر وتؤكد: ”صفقة القرن“ تنفيذ حرفي لنظام ”الأبارتهايد“

هاجمت حركة ”فتح“ الفلسطينية، اليوم الاثنين، جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومهندس خطة السلام الأمريكية المسماة ”صفقة القرن“.

وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، تعليقا على تصريحات كوشنر حول الصفقة: ”إنها عبارة عن خطة الضم والتوسع، وكلمة الدولة ما هي إلا خدعة لا تنطلي على طفل فلسطيني، ولا يمكن مناقشتها“.

وشدد عضو المجلس الثوري على أن ”ما قدمه ترمب هو صناعة صهيونية إسرائيلية يمينية متطرفة، وهي ليست خطة سلام مطلقا، وإنما خطة استسلام، لا يمكن لطفل فلسطيني ولا عربي ولا حر أن يقبل مناقشتها“.

وأكد القواسمي أن ”الخطة الفلسطينية تتمثل بحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران 67، والالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها“.

ونوه الناطق باسم ”فتح“ إلى أن ”شعبنا وقيادته رفضوا الصفقة لأنها تعطي القدس الشرقية للاحتلال، وتضم الأغوار، وتبقي السيادة والأمن بيد إسرائيل على الضفة وغزة، وتشرعن الاستيطان وتبقيه تحت السيادة الإسرائيلية، وتقطع أوصال الضفة الغربية وتحولها لكانتونات ومعازل، وتلغي حق العودة تماما“.

وشدد على أن ”الخطة تمنع الفلسطينيين من استخدام مواردهم الطبيعية، ومن ثم تأتي الخدعة بإطلاق اسم دولة على هذه الكانتونات بعد الامتثال لشروط إسرائيل بالاعتراف بيهودية الدولة، وغيرها من الشروط المرفوضة تماما“.