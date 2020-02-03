إيران تعلن إيقاف مشاركتها أدلة تحطم الطائرة المنكوبة مع أوكرانيا

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

نقلت وكالة مهر للأنباء عن المدير المسؤول عن تحقيقات الحوادث في منظمة الطيران المدني الإيرانية قوله اليوم الاثنين إن بلاده لن تشارك كييف بعد الآن أدلة من التحقيق الخاص بتحطم طائرة الركاب الأوكرانية وذلك بعد تسريب وسائل إعلام أوكرانية تسجيلا صوتيا من التحقيق. والملف الصوتي جزء من أدلة تم تقديمها لخبراء أوكرانيين في إطار نظر…