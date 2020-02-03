إيران تعلن إيقاف مشاركتها أدلة تحطم الطائرة المنكوبة مع أوكرانيا

نقلت وكالة مهر للأنباء عن المدير المسؤول عن تحقيقات الحوادث في منظمة الطيران المدني الإيرانية قوله اليوم الاثنين إن بلاده لن تشارك كييف بعد الآن أدلة من التحقيق الخاص بتحطم طائرة الركاب الأوكرانية وذلك بعد تسريب وسائل إعلام أوكرانية تسجيلا صوتيا من التحقيق.
والملف الصوتي جزء من أدلة تم تقديمها لخبراء أوكرانيين في إطار نظر فريق التحقيق المشترك في واقعة التحطم.
وقال حسن رضائي فر ”في خطوة غريبة نشر فريق التحقيق الفني في تحطم طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الملف الصوتي السري لاتصالات قائد طائرة كانت تحلق في نفس وقت تحليق الطائرة الأوكرانية“.
وأضاف ”تصرف الأوكرانيين دفعنا لعدم مشاركة أي أدلة أخرى معهم“.