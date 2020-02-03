لندن ترفض إبرام أيّ اتّفاق تجاري مع بروكسل يفرض عليها احترام قواعد أوروبية

المصدر: أ ف ب

أظهرت مقتطفات من خطاب سيلقيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صباح الإثنين أنّه سيعلن رفضه إبرام أيّ اتّفاق تجاري مع الاتّحاد الأوروبي يلزم بلاده بالاستمرار في الالتزام ببعض القواعد الأوروبية.

وبحسب المقتطفات التي نشرها مكتب رئاسة الوزراء ليل الأحد فإنّ جونسون سيقول في خطابه ”ليست هناك حاجة لاتّفاق للتجارة الحرّة ينطوي على قبول قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلّقة بالمنافسة أو الإعانات أو الحماية الاجتماعية أو البيئة أو غيرها، كما لا ينبغي إلزام الاتّحاد الأوروبي بقبول قواعد بريطانية معيّنة“.

وبعد أن خرجت مساء الجمعة من الاتحاد الاوروبي بعد 47 عاما من العضوية الصعبة، سيكون على المملكة المتحدة أن تفكر الآن في علاقاتها الجديدة مع الاتحاد على المستوى التجاري وكذلك في مجالات الامن والصيد البحري والتعليم. وامامها فترة من 11 شهرا لبحث كل ذلك تنقضي مع نهاية المرحلة الانتقالية التي ترفض لندن تمديدها.

ومن المقرر ان يقدم رئيس الوزراء بوريس جونسون الاثنين رؤيته لموقع المملكة في العالم.

كما من المتوقع ان يكشف كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه في اليوم ذاته عن أولويات الاتحاد.