أوكرانيا تريد تعويضات أكبر لضحايا الطائرة المنكوبة في إيران

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن كييف غير راضية عن حجم التعويض، الذي عرضته إيران على أسر الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في حادثة إسقاط طائرة ركاب قرب طهران الشهر الماضي، وأنها ستسعى للحصول على تعويضات أكبر.

وقال زيلينسكي لمحطة ”1+1″ التلفزيونية الأوكرانية“:“بالنسبة للجانب الإيراني فقد عرض على الفور دفع 80 ألف دولار لكل أسرة، وهذا مبلغ ضئيل للغاية، وسنضغط من أجل الحصول على مبلغ أكبر“.

وأصاب صاروخ الطائرة في الـ8 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بعد فترة وجيزة من مغادرتها طهران في طريقها إلى كييف، واعترفت إيران بأن قواتها أسقطت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بطريق الخطأ بعد إنكارها في بداية الأمر أي دور لها في الحادثة، ولقي كل من كانوا على متن الطائرة حتفهم وعددهم 176 شخصًا من بينهم 11 أوكرانيًا.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ما زالت تنتظر أن تسلمها إيران الصندوقين الأسودين للطائرة.