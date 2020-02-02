كوشنر: إسرائيل لا يمكنها ”المجازفة“ بالاعتراف بدولة فلسطينية دون هذه الشروط

قال جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه ينبغي على إسرائيل ألا ”تجازف بالاعتراف بالفلسطينيين كدولة“ إذا لم يلتزموا بشروط معينة في خطة السلام التي عرضها ترامب.

وعرض ترامب الخطة التي هندسها كوشنر، الثلاثاء الماضي، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتُلحظ تنازلات كبيرة لمصلحة الدولة العبرية ما دفع السلطة الفلسطينية إلى رفضها بشدة.

وأضاف كوشنر لشبكة ”سي إن إن“ أن ”المطلوب من الفلسطينيين قبل الحصول على دولة أن تكون لديهم صحافة حرة، وانتخابات حرة، وحرية ممارسة المعتقد، وقضاء مستقل، ونظام مالي متين“.

وتابع:“إذا كانوا يعتقدون أنهم غير قادرين على التزام هذه المعايير، لا أعتقد أننا نستطيع دفع إسرائيل إلى المجازفة بالاعتراف بهم كدولة“.

وتعرض كوشنر لانتقادات بعد إدلائه بتصريحات قاسية حيال الفلسطينيين إثر عرض الخطة.

وكان كوشنر قال، الثلاثاء الماضي، لـ“سي إن إن“ إن“الفلسطينيين كانوا ماهرين في الماضي في فن تفويت كل الفرص التي منحت لهم، وإذا فوتوا هذه الفرصة أعتقد أنهم سيواجهون صعوبة كبيرة في مواجهة المجتمع الدولي والقول إنهم ضحايا“.