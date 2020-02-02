صحيفة: أردوغان يخطط للعودة إلى نظام الحكم البرلماني لضمان فوزه بالانتخابات

كشفت صحيفة ”دوفار“ التركية المستقلة، عن توجهات جديدة في طريقة الحكم يدرسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تضمن له البقاء رئيسًا للبلاد.

ونقلت ”دوفار“ بنسختها الإنجليزية، اليوم الأحد، عن مصادر وصفتها بأنها ذات صلة، أن أردوغان ”يسعى إلى إعادة نظام الحكم إلى النهج البرلماني، والفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الحزب الحاكم، وفق تقديرات بأن هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يضمن له تجنب الهزيمة الحتمية في الانتخابات المقبلة“.

وأضافت أن ”أردوغان بدأ يجهز لهذه النقلة المفاجئة بالتمهيد لتسليم رئاسة حزب التنمية والعدالة لصهره وزير المالية والخزانة بيرات البيرق“.

ونقلت الصحيفة الإلكترونية عن رئيس حزب ”ايي IYI“ ميرال أكشينير، قوله إن“المسح السياسي أظهر أنه لم يعد أمام أردوغان فرصة للفوز مرة أخرى في ظل التقسيمة الحالية للنظام، ولذلك يجد نفسه يفكر بالعودة للنظام البرلماني والابتعاد عن الحزب، على أمل ضمان الفوز في الانتخابات المقبلة“.

وأشارت إلى أن“الجولات الأخيرة التي قام بها أردوغان في العديد من المحافظات، تستهدف جس النبض لمثل هذه النقلة الجديدة“ التي يصفها البعض بأنها“قفزة أخرى خارج العقل والمنطق“ كما تقول الصحيفة.

لكن الصحيفة رأت أن“هذه الخطوة المفاجئة المحتملة، ستؤدي إلى عكس ما يخطط له أردوغان، وقد يشهد الحزب الحاكم مزيدًا من الانشقاقات كالتي قادها كبار مساعديه القدامى مثل أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء السابق، وعلي باباجان نائب الرئيس السابق، اللذين خرجا من الحزب الحاكم احتجاجًا على النهج الديكتاتوري لأردوغان“.