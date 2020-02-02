دعوى قضائية ضد جيف بيزوس بتهمة التشهير بشقيق صديقته

تبلّغ جيف بيزوس المدير التنفيذي لشركة أمازون الأمريكية بتفاصيل الدعوى التي رفعها عليه مايكل سانشيز، شقيق صديقته لورين سانشيز، بتهمة التشهير والتحقير والزعم أنه (مايكل) زوّد صحيفة ناشنال انكوايرر بصور عارية لجيف في نطاق علاقته مع لورين.

وكان مايكل سانشيز نفى أنه سلّم هذه الصور للصحيفة، كونه أصلا لا يمتلكها.

وكانت تعممت معلومات بأن تلك الصور الفضائحية كانت هي السبب في طلاق بيزوس من زوجته.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن ويليام ايزاكون، محامي بيزوس، أن موكّله سيجيب في المحكمة عن اتهامه بالتشهير والإساءة لشقيق صديقته.

و تضمنت الدعوى غافن دي بيكر، وهو مستشار الأمن الذي يعمل لدى بيزوس، بأنه متهم ايضا لإخباره الصحفيين أن مايكل سانشيز قدم صورا عارية للرئيس التنفيذي لشركة أمازون إلى الصحيفة.