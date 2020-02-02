استطلاع: نصف الأمريكيين يريدون عزل ترامب

أظهر استطلاع رأي أجري في الولايات المتحدة أن حوالي نصف الناخبين الأمريكيين يريدون عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، رغم التوقعات بأن تتم تبرئته من قبل مجلس الشيوخ بعد انتهاء عملية المساءلة الحالية.

وجاء في الاستطلاع الذي أجرته شركة ”مورنينغ“ الأمريكية للاستشارات، أن نحو 43% من الذين شاركوا في الاستطلاع أعربوا عن أملهم بأن تتم تبرئة ترامب في حين امتنع 8% منهم عن إبداء رأيهم في هذا الموضوع.

وأشارت مجلة ”نيوزويك“ التي أوردت نتائج الاستطلاع أمس السبت، إلى أنه بات شبه مؤكد بأن تتم تبرئة ترامب الأربعاء المقبل بعد فشل الحزب الديمقراطي في إدانة الرئيس.

ولفتت إلى أن نسبة الناخبين الذي يريدون عزل ترامب وصلت إلى أعلى مستوى لها في الشهرين الأخيرين من العام الماضي خلال التحقيقات بشأن مساءلة ترامب.

ونقلت المجلة عن ترامب قوله لمؤيديه مساء الخميس الماضي ”شهدت الولايات المتحدة أفضل أعوامها خلال فترتي وها هم يريدون غدانتي… هل تصدقون ذلك… يريدون إلغاء تصويتكم وتسميم الديمقراطية في بلدنا والإطاحة بكامل النظام.“