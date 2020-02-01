روسيا تعلق سفر السياح بلا تأشيرات من وإلى الصين

قالت روسيا، السبت، إنها علقت سفر السياح بلا تأشيرات من الصين وإليها للمساعدة في احتواء تفشي فيروس ”كورونا“ الذي ظهر في الصين.

وقال مرسوم حكومي إنه سيتم ابتداءً من الثاني من فبراير/ شباط، تعليق نظام ثنائي تم الاتفاق عليه العام 2000 لسفر المجموعات السياحية بلا تأشيرات.

وستوقف روسيا أيضًا بشكل مؤقت قبول وإصدار وثائق للحصول على تأشيرات عمل بالنسبة للمواطنين الصينيين.

وأعلنت روسيا عن أول حالتي إصابة بكورونا، يوم الجمعة، وفرضت قيودًا على الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين أكبر شريك تجاري لها.

ومن المقرر أن يبدأ الجيش الروسي إجلاء الرعايا الروس من الصين بسبب تفشي كورونا.