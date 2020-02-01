بريطانيا تسحب بعض موظفيها من سفارتها وقنصلياتها في الصين بسبب كورونا‎

قالت الحكومة البريطانية في بيان اليوم السبت إنها قررت سحب بعض موظفيها من سفارتها وقنصلياتها في الصين بسبب فيروس كورونا.

وجاء في البيان: ”اعتبارا من 31 يناير/كانون ثاني، سيتم سحب بعض الموظفين وذويهم من السفارة والقنصليات البريطانية في الصين.. الموظفون الأساسيون اللازم وجودهم لمواصلة الأعمال المهمة سيبقون“.

وأضاف: ”في حالة ما تدهور الوضع أكثر من ذلك فإن قدرة السفارة والقنصليات البريطانية على تقديم المساعدة للمواطنين البريطانيين من داخل الصين ربما تكون محدودة“.

وكانت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في الصين نقلت عن وزارة الخارجية قولها إنها تطلب من أفراد أسر موظفي السفارة في الصين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما مغادرة الصين على الفور اعتبارا من 31 يناير /كانون الثاني.