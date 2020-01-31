بريطانيا تسلم فرنسا رجل أعمال متهما في قضية ”التمويل الليبي“ لحملة ساركوزي

سلّمت السلطات البريطانية رجل الأعمال الفرنسي ألكسندر جوهري، المتهم الرئيسي في قضية ”التمويل الليبي“ للحملة الرئاسية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في العام 2007، إلى القضاء الفرنسي.

ونقلت شبكة ”BFMTV“ التلفزيونية اليوم الجمعة، عن مصادر في الشرطة الفرنسية، أن ”بريطانيا سلمت جوهري، وأن الطائرة التي أقلّته حطت مساء الخميس في مطار شارل ديغول بباريس“.

وأوضحت الشرطة أنّها ”أخطرت رجل الأعمال بعد فحصه في المستشفى بأمر اعتقال أوروبي صادر بحقه من فرنسا، وأنّه سوف يمثل أمام قاض في ما يتعلق بالإفراج عنه بكفالة مالية“.

وأفادت تقارير صحفية بأنّه تم تسليم رجل الأعمال الفرنسي المتهم في قضية تمويل ساركوزي إلى سلطات بلاده على خلفية هذه القضية التي تعود إلى سنة 2007.

وقررت محكمة بريطانية الأسبوع الماضي تسليم رجل الأعمال ألكسندر جوهري إلى فرنسا، بعدما تم اعتقاله في لندن في أوائل عام 2018 بناء على مذكرة اعتقال دولية كجزء من التحقيق في تمويل الحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي.

واستمرت محاكمة رجل الأعمال الفرنسي البالغ من العمر 60 عامًا في بريطانيا أكثر من عام، ووافقت المحكمة على نقله إلى فرنسا رغم المشاكل الصحية التي يعاني منها بسبب إصابته بمرض في القلب.

وظهر اسم جوهري في ”التمويل الليبي“ للحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي عام 2007، بعد اتفاق مع منظمة يقودها مسؤول في حكومة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

ويشكك المحققون في أن جوهري باع منزلًا فخمًا في بروفانس بعشرة أضعاف سعره الحقيقي؛ لإخفاء تحويل الأموال من ليبيا إلى صندوق حملة ساركوزي.

وفي ربيع عام 2012، نشر تقرير فرنسي وثائق تشير إلى أن النظام الليبي السابق منح 50 مليون يورو للحملة الرئاسية لساركوزي.