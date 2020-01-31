الجيش الإسرائيلي يفصل ضابطا أمر بعملية أمنية في الضفة الغربية لشراء ”طحينية“

كشف تقرير عبري، عن واقعة هزت الجيش الإسرائيلي، وأحدثت صدمة لدى الرأي العام، بعد أن أمر ضابط في وحدة النخبة الاستخباراتية الإسرائيلية، بعملية أمنية في الضفة الغربية من أجل شراء ”طحينية“ وإهدائها لقائد في المخابرات الإسرائيلية.

وقالت قناة i24 news؛ إن ”ضابطا يعمل في وحدة النخبة الاستخباراتية (504)، المسؤولة عن تشغيل العملاء، أرسل عميلا إلى مدينة نابلس الفلسطينية في الضفة الغربية، في إطار مهمة ميدانية خطيرة ومعقدة لشراء طحينية، ليهديها لقائد سلاح المخابرات يوفال شمعوني“.

وأضافت القناة الإسرائيلية الناطقة بالعربية، أن ”تحقيقا أجراه قائد شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، خلص إلى أن الجيش شن عمليتين عسكريتين على الأقل في الضفة الغربية، لجلب علب طحينية“.

وأمر الجيش الإسرائيلي، بفصل الضابط الذي أمر بتنفيذ العملية، ووجه توبيخا لقائد المخابرات الذي تم القيام بالعملية من أجل إحضار علب الطحينية له.

وقال قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن ”ما جرى انتهاك صارخ لميثاق الشرف والمهنية للجيش، وإن العمليات العسكرية هي جوهر عمل الجيش، وينبغي التعامل معها بقلق مقدس، واللجوء إليها عندما يكون هناك حاجة أمنية ماسة فقط“.