أردوغان يهدد باستخدام ”القوة العسكرية“ مجددا في سوريا

المصدر: ا ف ب

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، بما سماها ”وحشية“ النظام السوري، محذرا من أن تركيا على استعداد لاستخدام ”القوة العسكرية“ مجددا في سوريا.

وقال أردوغان: ”لن نسمح لوحشية النظام تجاه شعبه وهجماته التي تتسبب بسفك الدماء“.

وأضاف بخطاب في أنقرة، أن سوريا ”تواصل تهديد بلدنا بالهجرة“، وقال: ”تركيا بكل صدق تريد استقرار وأمن سوريا، ولهذا الغرض لن نتوانى عن القيام بما يلزم بما في ذلك استخدام القوة العسكرية“.

وأكد أن تركيا ”لا يمكنها أن تقف في موقف المتفرج فيما تأتي تهديدات جديدة باتجاه حدودنا“.

وكان قد نزح مئات آلاف السوريين في إدلب منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد أشهر من القصف في آخر معاقل الفصائل المسلحة في شمال الغرب السوري، فر العديد منهم باتجاه الحدود التركية السورية، حيث قال أردوغان إن أنقرة تقوم ببناء منازل بهدف منع مزيد من الهجرة إليها.

وتأوي تركيا أكثر من 3.5 مليون سوري.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول، الأربعاء الماضي، أن الجيش التركي أرسل تعزيزات إلى الريحانية، البلدة التركية الحدودية قرب إدلب.

وقال أردوغان إن الحل الوحيد لسوريا هو عملية سياسية تضم جميع المواطنين، منددا بدول لم يسمها ”تمنح الجرأة للنظام“ بهدف استمرار الأزمة.

ووجه أردوغان في وقت سابق هذا الأسبوع انتقادا نادرا لروسيا متهما موسكو ”بعدم الوفاء“ باتفاقات أبرمت مع أنقرة لمنع هجوم النظام على إدلب.

ورغم دعم روسيا للرئيس بشار الأسد ودعم تركيا لفصائل مسلحة، تعمل أنقرة وموسكو على تسوية النزاع المستمر منذ تسع سنوات.

وقتل عشرة مدنيين أمس الخميس جراء ضربات شنتها طائرات روسية على مدينة أريحا في جنوب محافظة إدلب في الشمال الغربي لسوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت تركيا قد شنت ثلاث عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش في سوريا والمقاتلين الأكراد السوريين في 2016 و2018 و2019.