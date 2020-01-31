إصابة عشرات الفلسطينيين خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات منددة بـ“صفقة القرن“

أصيب عشرات الفلسطينيين، بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات منددة بـ“صفقة القرن“.

وقال مسعفون ميدانيون، إنهم تعاملوا مع عشرات المصابين بحالات اختناق؛ إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في بلدات بدرس ونعلين غربي رام الله، وبلدة بيتا شرق نابلس، والأغوار الشمالية، والعروب بمحافظة طوباس.

وأوضح المسعفون أن جميع الإصابات تم التعامل معها ميدانيا، في حين قال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل مواطنين اثنين، خلال تفريق مسيرة في الأغوار الشمالية.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، اندلعت مواجهات متفرقة بالضفة الغربية منددة بصفقة القرن.

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المسيرات.

بدورهم، رشق شبان القوات بالحجارة، وأضرموا النار في إطارات سيارات مطاطية.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن خطته، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة، التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية ”متصلة“ في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وبحسب خطة ترامب، تحتفظ إسرائيل بالأغوار، وكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية.