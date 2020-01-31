 بومبيو: الولايات المتحدة ”لن تتردد“ في دعمها لأوكرانيا – إرم نيوز‬‎

بومبيو: الولايات المتحدة ”لن تتردد“ في دعمها لأوكرانيا

بومبيو: الولايات المتحدة ”لن تتردد“ في دعمها لأوكرانيا

المصدر: أ ف ب

عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، بعد لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، عن دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي: ”أنا هنا اليوم مع رسالة واضحة: الولايات المتحدة تعتبر أن النضال الأوكراني من أجل الحرية والديمقراطية والازدهار نضال شجاع، والتزامنا بدعمه لن يتغير“.

في حين أعلن الرئيس زيلينسكي أنه يرغب في أن تلعب واشنطن دورا أكبر في تسوية النزاع مع الانفصاليين المدعومين من روسيا.

وقال زيلينسكي، إنه يأمل في أن تصبح الولايات المتحدة ”منخرطة بشكل أكثر فعالية في عملية السلام في شرق أوكرانيا، ووضع حد لاحتلال القرم“، مقترحا أن تقوم واشنطن بتعيين موفد خاص.

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