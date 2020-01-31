”فتاة المخدرات“ تورط نتنياهو

حولت وسائل إعلام عبرية قضية الفتاة نعاما يسسخار، المعروفة إعلاميًا بـ“فتاة المخدرات“، من ورقة رابحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى ”ورطة“ لم تكن في الحسبان، بينما يسعى جاهدًا لاستغلال القضية في حملته الدعائية.

وعادت المواطنة الإسرائيلية – الأمريكية يسسخار إلى إسرائيل، مساء الخميس، على نفس الطائرة التي أقلت نتنياهو وزوجته سارة خلال رحلة عودتهما من موسكو إلى تل أبيب، بعد أن أصدر بوتين عفوا رئاسيا عنها لدواع إنسانية.

وفيما حرص نتنياهو على استغلال الصور ومقاطع الفيديو التي التقطتها عدسات وسائل الإعلام ضمن حملة دعائية تجمل صورته، ردت وسائل إعلام عبرية بأن مئات الإسرائيليين يواجهون مصيرا مماثلا، من بينهم العشرات يقبعون في سجون روسيا.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ عبر موقعها الإلكتروني، أنه في الوقت الذي تحتفل فيه عائلة يسسخار بعودة ابنتها نعاما، فإن مئات الإسرائيليين يقبعون في السجون حول العالم بتهم مختلفة، وينتظرون التدخل لإطلاق سراحهم، مشيرة إلى أن الحديث يجري عن تفرقة في التعامل مع الإسرائيليين الذين يقضون عقوبة السجن في دول أخرى.

سجناء حول العالم

وأشارت الصحيفة إلى مواطن إسرائيلي يقضي عقوبة السجن لمدة 4 سنوات في تايلاند، بتهمة حيازة السلاح وإدارة مركز طبي بدون تصريح، ويدعى ناتاي حداد، حيث اعتقل في تموز/ يوليو 2017 خلال مداهمة قامت بها الشرطة التايلاندية على المركز الطبي الذي كان يوفر خدمات طبية للسياح الإسرائيليين هناك.

وتحدثت الصحيفة مع رونيت حداد، والده السجين الإسرائيلي في تايلاند، والتي أكدت المشاعر المختلطة إزاء قضية الفتاة يسسخار، والتي أطلق سراحها بتدخل من نتنياهو، فيما يقبع نجلها في سجون تايلاند، موجهة رسالة بأنها أيضا تحلم باحتضانه على غرار ما حدث مع عائلة يسسخار التي عادت إليها ابنتها.

وأجرت الصحيفة العديد من الحوارات مع ذوي إسرائيليين يقضون عقوبة السجن في الخارج، من بينهم سارة، والدة شاب إسرائيلي سجين في فرنسا، والتي أكدت نفس الشعور، حيث لا يمكنها الشعور بسعادة كاملة لإطلاق سراح فتاة يهودية كانت في سجون روسيا، في وقت يقضي نجلها عقوبة السجن في فرنسا، ولم يحظ بمعاملة مماثلة من قبل رئيس الحكومة.

الصحيفة سلطت الضوء على قضية فتاتين إسرائيليتين معتقلتين في ليما عاصمة جمهورية البيرو، غرب أمريكا الجنوبية، وهما هوديا مونوسوغو وسمادار زوهار، وذلك منذ شهر آب/ أغسطس الماضي، بتهمة تهريب 28 كيلوغراما من مخدر الكوكايين، ناقلة عن ميئور مونوسوغو، شقيقة الفتاة الأولى، أن شقيقتها تعاني من ”إعاقة ذهنية“ وليست على دراية بأفعالها، في إشارة إلى أنها تعرضت للاستغلال، هذا بخلاف حديثها عن المعاملة السيئة من قبل إدارة السجن.

وأجرت الصحيفة أيضا حوارا مع المحامي بن ناتان، والذي ناشد الحكومة الإسرائيلية بالتدخل بنفس الطريقة التي حدثت مع يسسخار، وتساءل: ”كيف يتخذون القرار بشأن المواطن الذي ينبغي العمل من أجله في حالة كهذه؟، من يتخذ القرارات؟“.

نتنياهو تجاهل مئات السجناء

ونشرت ”القناة 12“ بدورها تقريرا، مساء الخميس، في هذا الصدد، مصحوبا بإحصائيات حول أعداد الإسرائيليين المحتجزين في الخارج، وحددت الدول التي تحتجزهم، مشيرة إلى أن الحديث يجري عن 628 إسرائيليا يقبعون في السجون في أنحاء العالم.

وتتراوح التهم الموجهة لهؤلاء الإسرائيليين بين الاتجار بالأعضاء البشرية، والجرائم الجنسية، والقتل وتهريب المخدرات، والسرقة، والإقامة غير الشرعية، وجرائم الحواسب وغيرها، مشيرة إلى أن نعاما يسسخار كانت مجرد رقم فقط بين مئات الإسرائيليين الذين يقبعون في السجون في دول مختلفة دون أن يحظون بتعامل مماثل من جانب حكومة نتنياهو.

وعدا عن يسسخار، يقضي 66 إسرائيليا عقوبة السجن في السجون الروسية، ويقضي 168 إسرائيليا عقوبة السجن في سجون الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يقبع 44 إسرائيليا في سجون أوكرانيا، وفي ألمانيا 21 إسرائيليا، وإسبانيا 17 إسرائيليا، بينما هناك 6 سجناء إسرائيليين في فرنسا وبريطانيا.

ووفق الإحصاء، يقضي 11 إسرائيليا عقوبة السجن في اليابان، و7 في الهند، بينما يقبع 60 إسرائيليا في سجون دول أمريكيا الجنوبية، و17 إسرائيليا في سجون تركيا، واثنان في الأردن.

وأوقفت السلطات الروسية يسسخار، فتاة المخدرات المفرج عنها، في أبريل/ نيسان 2019، بمطار ”شيريميتيفو“، في طريقها من دلهي إلى تل أبيب، بتهمة تهريب المخدرات وحيازتها، وحكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف السنة في منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2019، وتم تأييد الحكم بعدها من قبل محكمة مدينة ”خيمكي“ الروسية، قبل أن تعود إلى إسرائيل، أمس الخميس، بناء على عفو رئاسي روسي.