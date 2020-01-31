جونسون: ”بريكست“ بداية مرحلة التجديد للمملكة المتحدة

المصدر: ا ف ب

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن خروج المملكة المتّحدة من الاتّحاد الأوروبي الجمعة سيُشكّل بداية لمرحلة من ”التجديد“ و“التغيير“ بالنسبة إلى البلاد.

وذلك بحسب خطاب سوف يوجهه إلى الأمة الساعة 22.00 ت غ، قبل ساعة من الخروج التاريخي لبريطانيا من الاتّحاد الأوروبي.

ويُضيف جونسون بحسب المقتطفات التي وزّعها مكتبه ”إنّها ليست نهاية، بل بداية. وحان الوقت لتجديدٍ حقيقيّ ولتغيير وطنيّ“.

وسيجتمع رئيس الوزراء البريطاني مع وزرائه الجمعة في ساندرلاند بشمال شرق انجلترا.

وبدأ العد العكسي للخروج من الاتحاد الأوروبي الذي سيتم رسميا الجمعة الساعة 23:00 ت.غ، بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من أزمة أطاحت برئيسَي وزراء.

وتبدأ بالنسبة إلى المملكة فترة دقيقة لإعادة بناء العلاقات التجارية، خصوصا مع كتلة الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا مع القوى الكبرى الأخرى، وأولها الولايات المتحدة.