تضارب تصريحات المسؤولين العراقيين بشأن استئناف عمليات التحالف الدولي

تضاربت الأنباء بشأن استئناف عمليات التحالف الدولي في العراق؛ ففي الوقت الذي أعلن فيه مكتب القائد العام للقوات المسلحة إعادة التعاون بين الجانبين، نفى الناطق الرسمي باسم المكتب عبدالكريم خلف تلك الأنباء.

وقال مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان صحفي، إنه ”بالنظر لاستمرار نشاط داعش في مناطق عديدة من العراق، ولغرض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة معه، تقرر القيام بالأعمال المشتركة“.

وأضاف البيان أن ”عمل التحالف الدولي سيكون من خلال تسهيلات لقواتنا في مجال الإسناد الجوي، وحسب حاجة قواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية لحين الاتفاق على شكل التعاون القادم، بما يحقق سيادة العراق على أرضه وأجوائه“.

لكن بعد ساعات على إعلان الخبر، نفى المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبدالكريم خلف تلك الأنباء في تصريح مقتضب للوكالة الرسمية للأنباء.

ونقلت وكالة ”واع“ الرسمية عن خلف قوله، بأن تلك الأنباء ”لا صحة لها“.

وتسبب إعلان استئناف العمليات المشتركة مع التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الطلب الذي تقدمت به الحكومة والبرلمان للولايات المتحدة بسحب قواتها من العراق، وإنهاء كل العمليات المشتركة بين الطرفين.

واعتبر ناشطون ومدوّنون أن ”قرار إنهاء الوجود الأجنبي لم يكن صائبًا، وإنما جاء لإرضاء إيران، وكجزءٍ من الرد الإيراني على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني“.