دول أوروبية تتخذ إجراءات عاجلة لإجلاء رعاياها من الصين‎

أعلنت عدة دول أوروبية، يوم الخميس، إجراءات سريعة لإجلاء رعاياها من الصين؛ بسبب تفشي ”فيروس كورونا الجديد“ الذي أدى إلى وفاة 170 شخصا.

واتخذت دول أوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وكرواتيا والمجر، إجراءات سريعة لإجلاء رعاياها من الصين.

واستأجر الاتحاد الأوروبي طائرة إيرباص 380 من شركة ”هاي فلاي“ البرتغالية؛ لإجلاء المواطنين الأوروبيين في مدينة ووهان الصينية.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أنه من المتوقع إجلاء 350 شخصا من جنسيات أوروبية مختلفة، بينهم 14 برتغاليا.

وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلنت اللجنة الحكومية للصحة بالصين ارتفاع عدد الوفيات نتيجة ”فيروس كورونا الجديد“ إلى 170 حالة، فيما بلغ عدد المؤكدة إصابتهم بالفيروس 7 آلاف و711 حالة.

فيما ارتفع عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس إلى 12 ألفا و167 حالة، وعدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بأي شكل من الأشكال مع مصابين إلى 81 ألفا و947 شخصا، وتماثل 124 للشفاء.

و“كورونا الجديد“ الذي بات يسمى ”فيروس ووهان“، ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، وسعال، وضيق في التنفس، وإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.