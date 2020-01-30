مصدر عسكري فرنسي: فرقاطة تركية واكبت شحنة مدرعات متجهة إلى العاصمة الليبية

المصدر: أ ف ب

رصدت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول الاربعاء قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة في اتجاه طرابلس، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر عسكري فرنسي.

واوضح المصدر الذي تحدث للوكالة اليوم الخميس ان سفينة الشحن بانا التي ترفع العلم اللبناني رست الاربعاء في ميناء طرابلس، فيما افاد موقع ”مارين ترافيك“ ان السفينة كانت تبحر بعد ظهر الخميس قبالة صقلية.

وبكشفها عملية نقل الأسلحة، تزيد فرنسا الضغط بعدما ندد الرئيس إيمانويل ماكرون الأربعاء بإرسال سفن تركية تقل مقاتلين سوريين إلى ليبيا ”في هذا الوقت“، دعماً لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وقال ماكرون: ”رأينا في الأيام الأخيرة سفناً تركية تقلّ مرتزقة سوريين تصل إلى الأراضي الليبية“، معتبراً أن ذلك ”يتعارض صراحةً مع ما التزم الرئيس إردوغان القيام به أثناء مؤتمر برلين“.

وكان المشاركون في مؤتمر برلين في 19 كانون الثاني/يناير التزموا بعدم إرسال شحنات أسلحة إلى ليبيا والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي سياق متصل دان مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى ليبيا غسان سلامة اليوم الخميس أمام مجلس الأمن الدولي الانتهاكات المستمرة للتعهدات التي قطعتها الأسرة الدولية في مؤتمر برلين.

وقال سلامة عبر الفيديو: ”كل هذه المناورات لمد الجانبين بالاسلحة تهدد بحصول انفجار جديد أكثر خطورة. وهي تخرق روح ومضمون مؤتمر برلين“.