تمزيق علم وتهنئة كاتب.. موقفان أوروبيان يفاقمان التوتر مع أنقرة

تسير العلاقات الأوروبية التركية على حبل رفيع من التجاذبات السياسية، فما إن يقترب من الانقطاع حتى يعود إلى التماسك، دون أن يستطيع أي طرف المجازفة بالتخلي عن الطرف الآخر، في ضوء القضايا والملفات الشائكة التي تجعل من التواصل، حتى في حدوده الدنيا، ضروريًا.

ورغم أن القضايا السياسية الخلافية التي تمتد من أفريقيا وليبيا وصولًا إلى سوريا والشرق الأوسط، عمومًا، هي التي تتحكم في مسار وطبيعة العلاقة بين تركيا وأوروبا، وفقًا لخبراء، غير أن بعض المواقف الرمزية تضفي، في بعض الأحيان، المزيد من ”التشويش“ على العلاقة المشوشة أصلًا.

ومن بين هذه المواقف الرمزية التي ظهرت، أخيرًا، هو إقدام النائب المستقل في البرلمان الأوروبي يوانيس لاغوس على تمزيق علم تركيا خلال نقاش حول حالة المهاجرين في جلسة للبرلمان الأوروبي في بروكسل.

ولم يكتف البرلماني اليوناني بتمزيق العلم التركي، بل خاطب زملاءه قائلًا:“لا تحرصوا إلا على عدم مضايقة تركيا التي أغرقتنا بعدد لا حصر له من المهاجرين، والعلم التركي علم ملطخ بالدم. والشيء الوحيد الذي يجب القيام به هو أن نقول إلى الخارج، أيها الأتراك“.

وكما كان متوقعًا، جاء الرد التركي سريعًا، إذ استنكرت أنقرة بشدة، اليوم الخميس، تمزيق علمها، واصفة التصرف بـ“العنصري“، والبرلماني بـ ”المهرج“.

وغرد وزير الخارجية التركي على ”تويتر“ بعبارات خلت من أي بعد دبلوماسي، إذ كتب:“العقول العنصرية تعرف أننا نكسر أصابع من يقتربون من علمنا.. ليتعلم أطفال أوروبا المدللون أن يعرفوا مكانهم. يجب أن تقول أوروبا كفى للعدائية تجاه الإسلام“.

وجاء تصرف البرلماني اليوناني في أعقاب التوتر بين تركيا والدول الأوروبية، لا سيما اليونان على خلفية مساعي أنقرة للتنقيب عن الغاز في مياه جزيرة قبرص.

وفي واقعة مماثلة، من شأنها، كذلك، تصعيد الخلاف بين أوروبا وتركيا، هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤرخ التركي تانير أكشام، مؤلف كتاب يُثبت صحة ”برقيات“ عثمانية أمرت بتنفيذ الإبادة الأرمنية.

وأثناء عشاء سلّم خلاله المجلس التنسيقي للمنظمات الأرمنية في فرنسا المؤرخ التركي ”ميدالية الشجاعة“، قال ماكرون لأكشام مؤلف كتاب ”أوامر بالقتل“، ”لقد فضحتم الإنكار“ التركي للإبادة.

ورأى ماكرون أن كتاب أكشام يشكل ”إقرارًا علميًا بنية واضحة في تنفيذ جريمة منظمة، ما يسمح بالعمل على التاريخ والذاكرة والعدالة“.

وتابع ماكرون:“أخرجتم ما أراد البعض إغراقه في النسيان، إنكار التاريخ“، معتبرًا أن ”ذلك حجر أساس في النقاش السياسي العميق مع القادة الأتراك“.

ووفقًا لتقديرات المؤرخين، قُتل نحو مليون ونصف المليون أرمني أثناء الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918)على أيدي قوات السلطنة العثمانية، في مذابح عرفت بـ“إبادة الأرمن“.

لكن تركيا ترفض استخدام كلمة ”إبادة“، متحدثة عن مجازر متبادلة على خلفية حرب أهلية ومجاعة، ما أدى إلى مقتل ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني وتركي، بحسب الرواية الرسمية التركية.

وكان ماكرون اتهم، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ“عدم احترام كلامه“ المتعلق بإنهاء التدخل الخارجي في الأزمة الليبية لا سيما عدم إرسال سفن تركية تقلّ مرتزقة إلى ليبيا.

وقال الرئيس الفرنسي بعد استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس:“رأينا في الأيام الأخيرة سفنًا تركية تقلّ مرتزقة سوريين تصل إلى الأراضي الليبية“، معتبرًا أن ذلك ”يتعارض صراحة مع ما التزم الرئيس أردوغان بالقيام به أثناء مؤتمر برلين، الأسبوع الماضي، بشأن ليبيا“.

ورغم هذه التصريحات والمواقف التي تثبت الخلافات العميقة بين أنقرة وأوروبا، لكن الأخيرة لا تذهب بعيدًا في مخاصمة تركيا التي تستضيف أكثر من 3 ملايين لاجئ قد تغرق أوروبا مجددًا، بحسب خبراء، إذا ما فتحت أنقرة الحدود أمامهم.

ويلاحظ الخبراء أن أوروبا تدرك الأهمية الإستراتيجية لتركيا، ليس فقط بسبب اللاجئين، ولكن أيضًا كجارة لأهم منطقة اضطرابات في العالم، وهو ما يجعل العلاقة بين الطرفين تتأرجح بين الوئام أحيانًا، والخصام في أحايين كثيرة، دون أن تصل إلى حد القطيعة النهائية.