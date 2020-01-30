اليونان تعتزم نصب حاجز طاف لمنع وصول المهاجرين لشواطئها

قال مسؤولون في الحكومة اليونانية، اليوم الخميس، إنها تريد نصب حاجز طاف في بحر إيجة؛ لمنع وصول المهاجرين إلى شواطئ جزرها عبر تركيا.

وكانت اليونان بوابة دخول لأكثر من مليون من اللاجئين السوريين، ومهاجرين آخرين إلى الاتحاد الأوروبي، في السنوات القليلة الماضية.

وأدى اتفاق مع تركيا لتراجع حاد في عدد من يحاولون الوصول إلى الجزر اليونانية، منذ عام 2016، لكنها لا تزال تعاني من وجود مخيمات مكتظة تعمل بما يفوق طاقتها بكثير.

وسيُنصب الحاجز الذي تريد اليونان شراءه، ويشبه الشبكة ويبلغ طوله 2.7 كيلومتر، في البحر قبالة جزيرة ليسبوس، حيث يقع مخيم موريا المكتظ.

وأفادت وثيقة للحكومة تدعو البائعين لتقديم عروضهم، بأن الحاجز سيرتفع 50 سنتيمترا فوق مستوى البحر، وسيحمل علامات مضيئة تجعل رؤيته ممكنة ليلا. وأضافت أنه يهدف لاحتواء التدفقات المتزايدة للمهاجرين.

وقالت جماعات إغاثة، وصفت الأوضاع المعيشية في مخيمات المهاجرين بأنها مروعة، إن الأسوار في أوروبا لم تردع الوافدين، وإن على اليونان التركيز على تسريع النظر في طلبات اللجوء بدلا من ذلك.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بوريس تشيشيركوف لرويترز: ”شهدنا في السنوات القليلة الماضية، زيادة في عدد الحواجز التي تُشيّد، لكن مع ذلك يواصل الناس الفرار“.

وأضاف تشيشيركوف، أن ”على اليونان أن تسرع إجراءات ضمان حصول الناس على اللجوء بسرعة، عندما يحتاجونه“.