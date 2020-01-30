تركيا.. فشل مشروع ”التشجير“ الذي تفاخر به أردوغان قبل أشهر

اعترف رئيس الاتحاد التجاري لقطاعي الزراعة والغابات التركي، أن 90% من إجمالي 11 مليون شجرة احتفت القيادة التركية بزراعتها، قبل بضعة أشهر، قد ماتت بسبب قلة المياه وسوء التوقيت.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الخميس، عن رئيس الاتحاد التركي ”شوكرو دورموش“ قوله إن هذه ”المجزرة الزراعية“ سببها سوء التوقيت في غرس الأشجار مع شحة المطر في الموسم السنوي الحالي.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان مصطفى تشينتوب، شاركا في الحادي من نوفمر 2019، بزراعة هذه الأشجار في حوالي ألفي موقع على عرض البلاد.

وفي حينه، أعلن أردوغان اعتبار يوم 11 نوفمبر من كل عام يوما وطنيا للتشجير الحرجي.

ونقلت ”الغارديان“ عن دورموش تأكيده أن البيانات التي أعلنتها الحكومة عن نجاح هذه الحملة التشجيرية ليست صحيحة، وأن غالبية الأشجار التي جرى الاحتفال بزراعته قد ماتت.