سجال سياسي في إسرائيل حول توقيت ضم أراضي ومستوطنات ”الضفة الغربية“‎

يدور سجال سياسي حاليا في الأروقة الإسرائيلية والأمريكية، على خلفية إعلان خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، أو ما تسمى ”صفقة القرن”، وما تضمنته من إعلان لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، وإعلان السيادة عليها وعلى المستوطنات الواقعة فيها.

وذكرت الإذاعة العبرية، اليوم الخميس، أن تحالف ”كاحول لافان“، برئاسة بيني غانتس، أكبر الكتل البرلمانية في الكنيست، حذّر المسؤولين الأمريكيين من تحرك إسرائيلي فوري وأحادي الجانب، لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، والمستوطنات في الضفة الغربية حالياً.

وقال غانتس، إنه سيعمل على فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية بعد الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري في الثاني من مارس/ آذار المقبل.

وهاجم حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بيني غانتس إثر إعلانه ذلك، معتبراً أن غانتس يحاول ”سرقة إنجازات عمل نتنياهو على مدار أكثر من 3 سنوات“.

وأفادت الإذاعة العبرية ليلة الأربعاءالخميس، بأنه على الرغم من التصريحات الإسرائيلية المتحمسة للضم الفوري، فإنه لم يتم تقديم أي طلب حتى الآن، للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، بشأن هذه المسألة.

ولا يمكن لإسرائيل إجراء الضم دون استشارة مندلبليت القانونية التي تُعد خطوة مطلوبة لضمان الغطاء القانوني، وسيستغرق صياغة مثل هذا الغطاء لتعقيداته أكثر من بضعة أيام.

ويجب أن يأخذ موقف مندلبليت القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين بالحسبان، كما أنه سيؤثر على حقوق المستوطنين الإسرائيليين.

وذكر موقع ”i24news“ الإسرائيلي، أن مسؤولين أمريكيين، وأعضاء من الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، ومعظمهم ينتمون إلى المذهب الأرثوذكسي، قالو إن الطريق إلى الدولة الفلسطينية لن يكون سهلا

ونُقلت رسائل مماثلة تتعلق بأمن القدس إلى الأمريكيين الإنجيليين، وهو ما يمثل في الواقع، مجموعتين انتخابيتين مهمتين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية، المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

فى المقابل، نفى جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعم أمريكا ضم إسرائيل لأراض في الضفة الغربية ”بشكل فوري“، وقال في مقابلة مع موقع ”GZERO WORLD“، إنه يأمل أن تنتظر إسرائيل إلى بعد الانتخابات الإسرائيلية، لتشرع بالضم.

وأكد كوشنر أن إسرائيل بحاجة إلى أن تكون لديها حكومة مُنتخبة، وليس انتقالية كما هو الحال اليوم، من أجل المضي قدما في ”صفقة القرن“، مشيرا إلى أن إدارة ترامب قد اتفقت مع الحكومة الإسرائيلية على إنشاء طاقم فني لبدء دراسة الصفقة من الناحية النظرية.

انتهاك القانون الدولي

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن حزمة المقترحات السيئة التي قدمتها إدارة ترامب لانتهاك القانون الدولي، ومواصلة تجريد الفلسطينيين من حقوقهم، ما هي إلا دليل على مزيد من المعاناة والانتهاكات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي على رفض التدابير التي تنتهك القانون الدولي المنصوص عليها في ما حدده الرئيس دونالد ترامب تحت اسم ”صفقة القرن“، ويشمل ذلك تمديداً رسمياً لسيادة إسرائيل على غور الأردن، والغالبية العظمى من المستوطنات غير القانونية في بقية الضفة الغربية المحتلة، مقابل الأرض الموجودة حالياً داخل إسرائيل.

ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى رفض مقترحات الضم، التي تنتهك القانون الدولي، وتعيد تأكيد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. إن مثل هذه المقترحات لن تغير الالتزامات القانونية لإسرائيل، كسلطة محتلة، بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولن تحرم الفلسطينيين من الحماية المكفولة بموجب هذه الأطر القانونية.

وتتضمن الصفقة أيضًا مقترحات لإنشاء ”آلية تعويض“ للاجئين الفلسطينيين، بدلاً من منحهم حق العودة. فمع وجود أكثر من 5.2 مليون لاجئ مسجل حالياً، يعتبر الفلسطينيون إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في العالم. أما الفلسطينيون الذين فروا أو طُردوا، من ديارهم في عام 1948، وأحفادهم، فلهم الحق في العودة بموجب القانون الدولي. وهذا حق إنساني فردي لا يمكن التخلي عنه كتنازل سياسي.

وأخيراً، تسعى الصفقة إلى تقويض العدالة الدولية بعد فترة وجيزة من الإعلان، في الشهر الماضي، عن إحراز تقدم نحو تحقيق أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتصر الصفقة على أنه خلال أي مفاوضات، يجب على السلطات الفلسطينية ألا تتخذ ”أي إجراء، وأن ترفض جميع الإجراءات المعلقة، ضد دولة إسرائيل والولايات المتحدة وأي من مواطنيها أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وجميع المحاكم الأخرى“.

وتطالب الصفقة السلطات الفلسطينية ”بعدم اتخاذ أي إجراء ضد أي مواطن إسرائيلي أو مواطن أمريكي أمام الانتربول أو أي نظام قانوني غير إسرائيلي أو أمريكي (حسبما ينطبق)“. وتعد هذه محاولة سافرة لمنع الفلسطينيين من السعي لتحقيق العدالة أمام المحاكم الوطنية في البلدان الثالثة باستخدام الولاية القضائية العالمية، وهي أداة أساسية للعدالة الدولية.