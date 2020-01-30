صحافي بريطاني يحكي قصة احتجازه في إيران 7 أسابيع

وكتب نيكولاس بيلهام مراسل المجلة البريطانية في الشرق الأوسط، أنه توجه في تموز/يوليو الماضي إلى إيران في مهمة لأسبوع حاملا جواز سفر صحافي، لكنه أُرغم على البقاء هناك قسرا سبعة أسابيع مع ترك حرية التنقل له في طهران، في بادرة مستغربة.

وعنون الصحافي البريطاني مقالته التي تصدرت غلاف العدد الجديد من المجلة: ”علقت في لعبة سياسية (…) تتخطى بكثير قدرتي على التأثير عليها“.

وقال ردا على أسئلة وجهتها له وكالة ”فرانس برس“ حول المآخذ عليه أو الجهات الواقفة خلف مثل هذا الإجراء: ”ليس لديّ أي فكرة، عليكم أن تسألوا الإيرانيين“ مضيفا: ”يبدو واضحا أن (أجهزة الدولة المختلفة) لم تكن جميعها على توافق… إن منطقهم يبقى لغزا لي“.

وقام عناصر استخبارات من الحرس الثوري الإيراني، بتوقيف بيلهام في اليوم المقرر لمغادرته البلد، لكنه لم يتم اعتقاله ولا توجيه أي تهمة إليه.

وتمت مصادرة جواز سفره، لكنه كان بوسعه التنقل بحرية في طهران وقصد الأحياء اليهودية من العاصمة ومحادثة الإيرانيين وحضور حفلات زفاف.

وتابع: ”لكن لم تكن لي بالطبع الحرية التامة. فرضت على نفسي انضباطا ذاتيا تجاه النظام، فأصبحت سجاني ورقيبي الذاتي، مدركاً ما يمكن أن يترتب عن أي خطأ من عواقب“.

وأردف: ”كنت أشعر بحضور مئات العيون الإلكترونية. الوجوه الأكثر ودّا التي كانت تحييني كان يمكن أن تكون وجوه مخبرين. ولم يكن بوسعي مغادرة إيران، لكن هكذا هي الأمور في طهران. طرقات تُفتح وأخرى تُغلق. الكل يشعر بنفسه أسيرا“.

وانتهت المسألة بغرامة بقيمة مئتي دولار فرضت عليه، لعدم احترامه مدة صلاحية جواز سفره.

وتضاعفت توقيفات الأجانب ولا سيما من حاملي الجنسيتين في إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة، في خطوة أحادية من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني وإعادة فرضها عقوبات شديدة على طهران.

و تضاعف توقيف الأجانب وخصوصا حملة الجنسية المزدوجة في إيران، التي تتهمهم في غالب الأحيان بالتجسس، منذ الانسحاب أحادي الجانب للولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 وإعادة فرضها عقوبات مشددة ضد طهران.