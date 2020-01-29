البيت الأبيض يمنع بولتون من نشر معلومات سرية في كتابه الجديد 

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن من غير المسموح لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون نشر كتاب يحتوي بشكله الحالي على أدلة تتعلق بمحاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي بعد اطلاعه على مسودة الكتاب، وهو إجراء يطبق على كافة الكتب التي ينشرها موظفون سابقون في البيت الأبيض، إنها تحتوي على ”كم كبير من المعلومات السرية“.

وأضاف في رسالة إلى محامي بولتون تشارلز كوبر أن ”بعض المعلومات غاية في السرية“، وأن ”المسودة لا يمكن أن تنشر أو أن يتم الكشف عنها دون حذف المعلومات المصنفة سرية“.