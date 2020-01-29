بوتين يصدر عفوا عن أمريكية إسرائيلية مسجونة في روسيا‎

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بالعفو عن أمريكية إسرائيلية مسجونة في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، وهو ما أشاد به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية مباحثات ثنائية تعقد بينهما.

وكانت نعمة يساكر المولودة في نيوجيرزي قد اعتقلت في أبريل/ نيسان العام الماضي بعد أن عثرت الشرطة على تسعة جرامات من القنب في حقائبها أثناء توقفها في مطار بموسكو في طريقها من الهند إلى إسرائيل.

وجاء في مرسوم بوتين بالعفو والذي نشره الكرملين اليوم الأربعاء ”بدافع إنساني أوجه بالعفو عن نعمة يساكر“.

وطلبت يساكر (26 عاما)، التي قضت محكمة بسجنها سبعة أعوام ونصف، عفوا رئاسيا بعد أن التقى بوتين بأمها أثناء زيارة للقدس الأسبوع الماضي.

ورحب نتنياهو الذي من المقرر أن يلتقي ببوتين غدا الخميس بالعفو.

وقال نتنياهو: ”أشكرك صديقي الرئيس بوتين لمنحك عفوا لنعمة يساكر وأتطلع لاجتماعنا غدا…“.

ومن المقرر أن يبحث الزعيمان خطة السلام الجديدة التي كشف عنها أمس الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.