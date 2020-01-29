غرينبلات: ”صفقة القرن“ بخطر إذا خسر ترامب الانتخابات‎

حذّر مساعد سابق للرئيس الأمريكي، من أن ”صفقة القرن“ ستكون بخطر، إذا ما خسر دونالد ترامب، الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي السابق للمفاوضات الدولية يوم الأربعاء: ”إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة ترامب، وانتخب ديمقراطي للجلوس في البيت الأبيض، فإن الخطة المقدمة ستكون في خطر“.

وأضاف غرينبلات، الذي لعب دورا بارزا في صياغة الخطة، لهيئة البث الإسرائيلية: ”بدلا من انتقادها، يجب تنفيذها“.

ولكنه رجّح إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية.

ورفض غرينبلات اعتبار نشر الخطة، بمثابة تدخل في الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في الثاني من مارس/آذار المقبل.

وقال: ”لا يوجد وقت مناسب آخر لإطلاق خطة لحل النزاع، وحقيقة، شعرنا في الانتخابات السابقة بأن هذا كان سيكون تدخلا، لكن حقيقة قبول كل من نتنياهو وغانتس الخطة، يجب أن يزيل السؤال والمخاوف بشأن التدخل السياسي“.

وأضاف غرينبلات ”آمل أن تغير القيادة الفلسطينية رأيها، وأن تمضي قدما في طريق السلام“.

ومساء يوم الثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن خطته للسلام، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى، إقامة دولة فلسطينية ”متصلة“ في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.