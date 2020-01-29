إسرائيل تكشف عن تعرضها لهجوم إلكتروني ”خطير“ على محطة كهرباء

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل أحبطت هجومًا إلكترونيًا كبيرًا على واحدة من محطاتها للطاقة قبل بضعة أشهر.

وقال شتاينيتز، خلال مؤتمر تقنية الإنترنت في تل أبيب دون الخوض في تفاصيل، ”كانت محاولة خطيرة ومعقدة للغاية للسيطرة على واحدة من محطاتنا للكهرباء وإيقاف العمل فيها“.

وأبلغ يوسي شنيك، مدير قسم الإنترنت وتطوير الأعمال في شركة الكهرباء المملوكة للدولة، لرويترز إنه على علم بالواقعة رغم أنها لم تستهدف أيًا من محطات الشركة.

وتمد الشركة إسرائيل بـ 70% من الطاقة الكهربائية، بينما تأتي النسبة الباقية من شركات صغيرة منافسة.

وذكر شنيك أن جماعات مسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، وجماعة حزب الله اللبنانية و“دولا لا تحب إسرائيل“ مثل إيران، يعتقد أنها المسؤولة عن معظم الهجمات.