ماذا قال خامنئي عن ”صفقة القرن“؟

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، موقفه من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية، والمعروفة إعلاميا بـ“صفقة القرن“.

وكتب خامنئي في حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن ”صفقة القرن سياسة شيطانية تنتهجها الولايات المتحدة تجاه فلسطين، ولن تتحقق أبدا. إنهم يدلون بتصريح كاذب عن يهودية القدس، التي يقولون إنها يجب أن تكون يهودية“.

كما دان الخطوة رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني في رسالة إلى رؤساء برلمانات الدول الإسلامية، واصفا إياها بأنها ”مخالفة لكل القوانين والمقررات الدولية“.

وقال لاريجاني ”فلسطين هي القضية الأولى للعالم الإسلامي والقاسم المشترك لجميع طوائفه ومذاهبه.. وسيتم مواجهة أي اعتداء وانتهاك لسيادة الأراضي الفلسطينية واستمرار احتلالها“.

وأمس، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الخطة المسماة رؤية السلام هي ببساطة حلم تاجر عقارات يعاني الإفلاس، في إشارة إلى صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام بين فلسطين وإسرائيل.