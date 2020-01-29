مستشار الرئيس الأفغاني يرد على سخرية روحاني: عليك أن تتعلم منا

هاجم مستشار الرئيس الأفغاني للشؤون الثقافية، شاه حسين مرتضوي، الرئيس الإيراني، حسن روحاني بعدما صرح الأخير عن إجراءات انتخابات تعتمد على التصويت الإلكتروني مثلما يحدث في أفغانستان، في تصريح استقبلته كابول على أنه تقليل من شأن البلاد.

وكان روحاني قد قال في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني الاثنين الماضي ”يجب أن يكون لدينا انتخابات إلكترونية، فحتى أفغانستان قامت بهذا الأمر بينما ضحك روحاني والحاضرون على تصريحه“.

کنایه روحانی به ملت افغانستان: ما انتخابات را باید الکترونیکی کنیم. حتی افغانستان هم این کار را کرد! (در ادامه هم خنده خودش و حاضرین) pic.twitter.com/lcbAxDKVfN — samiulhaq sarem (@samiulhaqsarem) January 27, 2020

وقال مرتضوي ردًا على تصريحات روحاني ”لا يجب أن تسيء إلينا وإنما يجب أن تتعلم منا، ففي أفغانستان تمكن منافس الانتخابات للعام 2015 من تقاسم السلطة مع الرئيس أشرف غني، بينما مصير من ينافس على الانتخابات في دولة الجوار (يقصد إيران) السجن“.

وأضاف مرتضوي في تصريحات نشرها عبر حسابه على موقع التواصل ”تويتر“ أن أفغانستان ليس لديها سجناء سياسيين ولا سجناء صحافيين وفق ما نقل تقرير لموقع إذاعة ”فردا“.

وكان روحاني قد حذر في تصريحاته من التلاعب في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شباط/فبراير المقبل، وذلك في ظل استبعاد السلطات المرشحين المنتمين للتيار الإصلاحي، وسيطرة التيار المتشدد على البرلمان.