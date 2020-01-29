إيران .. السجن 5 أعوام لصحافي كشف فساد بلدية طهران

قضت ”محكمة الثورة الإيرانية“ أمس الثلاثاء بسجن الصحافي ياشار سلطاني، رئيس تحرير موقع ”معماري نيوز“ الإخباري، خمسة أعوام.

واعتقل سلطاني عام 2016، بعدما نشر تحقيقا يظهر حجم الفساد في بلدية العاصمة طهران التي كان يترأسها محمد باقر قاليباف، القائد الأسبق للقوة الجوية للحرس الثوري الإيراني.

ومحمد باقر قاليباف هو حاليا عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، ومن أبرز قادة التيار الأصولي المتشدد، ويعول عليه أن يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية عام 2021، وكان قائدا سابقا لسلاح الجو للحرس الثوري من عام 1997 – 2000، ورئيس الشرطة الإيرانية في الفترة من 2000 – 2005، وترشح عدة مرات للانتخابات الرئاسية، لكنه خسرها.

وفي الخامس من أيلول/سبتمبر 2016، أقدمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حجب موقع ”معمار نيوز“ بأمر من السلطات القضائية، بعد استدعاء مدير الموقع الصحفي سلطاني من قبل محكمة طهران المعنية بقضايا الصحافة ووسائل الإعلام.

وكشف سلطاني في تحقيقه عن قضايا اختلاس وفساد مالي كبيرة في بلدية طهران، مشيرا إلى أن ”الأمين السابق للعاصمة طهران محمد باقر قاليباف باع 200 من عقارات تملكها البلدية شمال طهران بقيمة سوقية تتجاوز 800 مليون دولار بأقل من نصف السعر وبالتقسيط إلى 150 مسؤولا ونائبا في البرلمان“.

وبعد ذلك، أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني حينها منظمة التفتيش في البلاد بالتحقيق في فضيحة بيع ممتلكات الدولة بأسعار رخيصة لمسؤولين حاليين وسابقين.