طالبان: عازمون على مواصلة الهجمات ضد الأمريكيين في أفغانستان

قال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية المتشددة، ذبيح الله مجاهد، إن حركته ستواصل شن العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.

وذكر مجاهد في حوار مع وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، امس الثلاثاء إن ”طالبان تعتزم مواصلة عمليات مماثلة لما فعلت بالأمس في إسقاط طائرة عسكرية أمريكية“، رافضًا الكشف عن هذه العمليات وتفاصيلها.

وبرر المسؤول بحركة طالبان عدم إعطاء التفاصيل بشأن إسقاط الطائرة الأمريكية في ولاية غزني وسط أفغانستان، بالقول ”لا ترغب طالبان في إعطاء تفاصيل حول كيفية عملها بالأمس، لأن هذه المعلومات سرية ولا نريد التحدث عنها“.

وأضاف مجاهد أن ”نشر تفاصيل عملية الأمس في وسائل الإعلام من شأنه أن يعطي الأمريكيين معلومات استخبارية قد تمنع المزيد من العمليات المماثلة ضد الولايات المتحدة في أفغانستان“.

وتابع ”إن المسؤولين العسكريين بحركة طالبان حريصون على عدم إعطاء معلومات عن إستراتيجية الحرب ضد الولايات المتحدة“.

وأكد متحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان أخيرا أن طائرة عسكرية تابعة لها تحطمت في مقاطعة ولاية غزني وسط أفغانستان، فيما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة.

وقالت طالبان إن طائرة عسكرية تقل ضباط مخابرات أمريكيين رفيعي المستوى أسقطت على أيدي أفراد من الجماعة.