فرنسا: سندرس ”صفقة القرن“ بعناية

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قالت فرنسا اليوم الأربعاء إنها ”ترحب بخطة ترامب بشأن الشرق الأوسط وستواصل العمل مع الشركاء الأوروبيين“. وأكد بيان للخارجية الفرنسية أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضروري للتوصل إلى سلام عادل ودائم بالشرق الأوسط. وشددت فرنسا على أنه يجب أن تتوافق أي خطة للسلام بالشرق الأوسط مع القانون الدولي، والمعايير المتفق عليها دوليا. واقترح ترامب…