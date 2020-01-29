أمريكا تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا الضربة الإيرانية في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن 50 عسكريا أمريكيا أصيبوا بإصابات دماغية عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة عسكرية في العراق الشهر الجاري، وهي حصيلة أكبر من تلك التي أعلنها الجيش في وقت سابق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون كبار آخرون، قالوا إن الهجوم الذي شنته إيران في الثامن من كانون الثاني/يناير لم يتسبب في قتل أو إصابة أي عسكري أمريكي.

فيما قال المتحدث باسم البنتاغون، اللفتاننت كولونيل توماس كامبل، في بيان بخصوص الإصابات الناجمة عن الهجوم على قاعدة عين الأسد غرب العراق: ”حتى اليوم، تم تشخيص إصابة 50 عسكريا أمريكيا“ بإصابات دماغية.

وتشمل أعراض الإصابات الارتجاجية الصداع والدوار والحساسية تجاه الضوء والغثيان.

وقال كامبل إن 31 من بين العسكريين الخمسين تلقوا العلاج في العراق وعادوا للخدمة، بينهم 15 عسكريا جرى تشخيصهم في الآونة الأخيرة، ونقل 18 مصابا إلى ألمانيا لإجراء المزيد من التقييم والعلاج، ونقل آخر إلى الكويت وعاد إلى الخدمة.

وأوضح أن ”هذه لمحة موجزة وقد تتغير الأعداد“.

وكان البنتاغون أعلن، في بيان الجمعة الماضي، أن عدد المصابين هو 34 عسكريا.

وبدا أن ترامب يهون من شأن الإصابات، فقد قال الأسبوع الماضي ”سمعت أنهم أصيبوا بصداع وبضعة أمور أخرى“.

وتشير بيانات البنتاغون إلى تشخيص حالات حوالي 408 آلاف عسكري أمريكي بإصابات دماغية منذ عام 2000.

وكان الهجوم الإيراني ردا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني.