زلزال عنيف في الكاريبي وتحذير من موجات تسونامي عملاقة

وقع زلزال قوي بلغت شدته 7.7 درجة في البحر جنوبي كوبا اليوم الثلاثاء مما أدى إلى توجيه تحذيرات من حدوث موجات مد عملاقة ”خطيرة“ يصل ارتفاعها إلى متر بالنسبة لكوبا وجامايكا وغربي المكسيك وأمريكا الوسطى ولكن لم ترد تقارير مبدئية عن وقوع أضرار كبيرة.

وكان مركز الزلزال بين جاميكا وجزر الكايمان وكوبا وعلى عمق بسيط بلغ عشرة كيلومترات.

وقال المركز الدولي للمعلومات بشأن موجات المد العملاقة (تسونامي) إن ”من المتوقع تعرض بعض السواحل لموجات تسونامي خطيرة“.

وأضاف أن من المحتمل تعرض مناطق ساحلية في بليز وكوبا وهندوراس والمكسيك وجزير الكايمان وجاميكا لموجات مد عملاقة يصل ارتفاعها إلى متر فوق مستوى المد.

وقالت الحكومة إن الناس شعرت بالزلزال في عدة أقاليم عبر كوبا. وقال مراسل لرويترز إن الناس لم يشعروا بهذا الزلزال على نحو كبير في العاصمة هافانا.

وذكر شهود أن الناس لم يشعروا أيضا بالزلزال بشكل كبير في كينجستون في جاميكا على الرغم من أن مقطعا مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر اندفاع المياه إلى خارج حوض للسباحة.