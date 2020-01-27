بومبيو غاضب من استمرار الهجمات على المنشآت الأمريكية بالعراق

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو عبر اليوم الاثنين عن الغضب من استمرار هجمات جماعات مدعومة من إيران على منشآت أمريكية بالعراق، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وأشار بومبيو خلال الاتصال إلى الهجوم الصاروخي أمس الأحد على السفارة الأمريكية.

وقالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم الوزارة في بيان ”الوزير أكد مجددا أن هذه الهجمات تظهر تجاهلا متعمدا للسيادة العراقية وفشلا في كبح جماح هذه الجماعات المسلحة الخطيرة“

من جانبه أكد عبدالمهدي خلال الاتصال على أهمية التهدئة، وأدان -بحسب بيان صادر عن مكتبه- الهجمات التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، وتعهد بتعزيز الحماية العراقية لها.

وشدد عبد المهدي كذلك على أهمية احترام الجميع لسيادة العراق وقراراته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.