روحاني لمسؤول روسي: لا نريد زيادة التوتر في المنطقة

أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإثنين، رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن طهران لا تريد زيادة التوتر والتصعيد في المنطقة.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله خلال استقباله فولودين الذي وصل إلى طهران الإثنين: إن ”العلاقات بين طهران وموسكو ممتازة وتتطور باستمرار خلافا لرغبة الولايات المتحدة الأمريكية“، مضيفاً أنه ”(روحاني) على ثقة أن علاقاتنا ستواصل نموها رغم الضغوط الأمريكية“.

وفيما يتعلق بأوضاع المنطقة وزيادة التوتر بين طهران وواشنطن على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، قال روحاني: ”لا نريد ازدياد التوتر والتصعيد في المنطقة أبداً“، معتبراً في الوقت ذاته أن موضوع الإرهاب الحكومي قضية حساسة بالنسبة لطهران وموسكو.

من جانبه، قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين: إن العلاقات الجيدة بين إيران وروسيا هي حصيلة القرارات للرئيسين حسن روحاني ونظيره فلاديمير بوتين.

واعتبر فولودين أن هناك ”تحركا طيباً“ في مسار العلاقات بين البلدين، مشدداً على أهمية التعاون البرلماني بين إيران وروسيا.