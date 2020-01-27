بريطانيا تسهِّل منح تأشيرات للعلماء والباحثين

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن بلاده ستشرع الشهر المقبل في إصدار تأشيرات سريعة للعلماء والباحثين المتميزين فور انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.

وتغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي الجمعة المقبلة، لتنهي سنوات من الجدل بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستصبح أفضل أم أسوأ بعيدا عن التكتل الأوروبي، وتبدأ مسار إعادة تعريف اقتصادها وأولوياتها المحلية ومكانتها العالمية.

وقال جونسون في بيان للإعلان عن المخطط الجديد: ”بينما نغادر الاتحاد الأوروبي، أريد توجيه رسالة بأن المملكة المتحدة ترحب بالعقول الأكثر موهبة في العالم، ومستعدة لدعمها في تحويل أفكارها إلى واقع“.

ويستطيع العلماء والباحثون بدءا من 20 فبراير/ شباط، تسريع طلبات الحصول على تأشيرة دخول إذا حصلوا على توصية واحدة من إحدى أربع جهات محلية، ولكن يكون هناك حد أقصى لعدد تأشيرات ”المواهب العالمية“.

ووسبق التنويه عن التغييرات التي أعلنت اليوم الإثنين، خلال حملة الانتخابات في أواخر 2019، حيث ستحل بديلة لنظام مماثل يطبق في الغالب على مواطنين من غير الاتحاد الأوروبي، ويبلغ حده الأقصى 2000 تأشيرة سنويا.