تنظيم داعش يعلن بدء ”مرحلة جديدة“ تستهدف إسرائيل

المصدر: أ ف ب

أعلن تنظيم داعش عن بدء ”مرحلة جديدة“ تستهدف إسرائيل في تسجيل صوتي نُسب للمتحدث باسمه وتناقلته اليوم الإثنين، حسابات جهادية على تطبيق تلغرام.

وقال المتحدث أبو حمزة القرشي في التسجيل ومدته أكثر من 37 دقيقة: إن زعيم تنظيم داعش الجديد أبا إبراهيم الهاشمي القرشي ”عزم (…) على مرحلة جديدة ألا وهي قتال اليهود واسترداد ما سلبوه من المسلمين“، متعهدا بعمليات كبيرة ”في قادم الأيام“.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التأكد من صحة التسجيل مباشرة، إلا أنه جرى نشره على حسابات تعود للتنظيم المتطرف على تطبيق تلغرام.

ودعا التنظيم المتطرف إلى إفشال ”صفقة القرن“ في إشارة إلى خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي من المفترض أن يعلن عنها قريبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي نهاية تشرين الأول/اكتوبر، أعلن التنظيم تعيين أبا ابراهيم الهاشمي القرشي ليخلف زعيمه السابق أبو بكر البغدادي الذي قتل في نهاية تشرين الأول/اكتوبر في عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وفقد التنظيم المتطرف العام الماضي، كل المناطق التي سيطر عليها في سوريا والعراق وطبق فيها قواعده المتشددة، إلا أن خلاياه النائمة لا تزال ناشطة في البلدين، كما في دول أخرى في المنطقة العربية وفي أفريقيا وآسيا.