تركيا: ”الهولوكوست“ عمل وحشي لا مثيل له في التاريخ

وصفت تركيا اليوم الإثنين ”الهولوكوست“ بأنه عمل وحشي لا مثيل له في التاريخ، وتعهّدت بمواصلة بذل الجهود من أجل مكافحة العنصرية والتمييز ومعاداة السامية والإسلاموفوبيا.

جاء ذلك في بيان للخارجية التركية، بمناسبة ”اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست“ الذي يصادف 27 يناير/ كانون الثاني من كل عام، بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت تركيا من بين الدول التي تقدمت بمشروع القرار عام 2005.

وشدد بيان الخارجية التركية على ضرورة استخلاص الدروس من ”الهولوكوست“ الذي يعد عملا وحشيا لا مثيل له في التاريخ.

وعبّر عن القلق حيال تصاعد معاداة السامية والعنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا في العالم، رغم ”الهولوكوست“ الذي وقع نتيجة العنصرية والكراهية.

وأضاف ”نستذكر باحترام أكثر من 6 ملايين إنسان بريء قُتلوا بوحشية وبشكل ممنهج على يد النظام النازي والمتواطئين معه“.

كما أشار إلى مشاركة تركيا بصفة مراقب، منذ عام 2008، في أنشطة ”التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست“.