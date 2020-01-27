إيران .. خلل بطائرة عسكرية يوقف الحركة في ”مهر آباد“

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تعرضت طائرة عسكرية تابعة للجيش الإيراني، اليوم الاثنين، لخلل فني أجبرها على الهبوط في مطار مهر آباد وسط العاصمة طهران. وذكر موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني، أن ”هبوط الطائرة العسكرية الإيرانية إف-14 توم كات، أدى إلى إغلاق البوابة 29 لخروج الرحلات المدنية من مطار مهر آباد وسط العاصمة طهران“، مشيرا إلى أن ”التوقف بصورة مؤقته بسبب…