ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين إلى 80 وتسجيل 2300 إصابة

ارتفعت حصيلة وفيّات فيروس كورونا المستجدّ في الصين إلى 80 مع تسجيل أكثر من 2300 إصابة مؤكّدة.

وأعلن المدير العام لمنظّمة الصحّة العالميّة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنّه سيتوجّه الأحد إلى الصين لإجراء محادثات تتعلّق بفيروس كورونا المستجدّ الذي أدّى إلى وفاة 56 شخصًا وتمّ تسجيل نحو ألفي إصابة به.

وكتب غيبريسوس على تويتر ”أنا في طريقي إلى بكين للبحث مع الحكومة والمتخصصين في المجال الصحي في سبل الاستجابة لفيروس كورونا المستجد“.

وأضاف ”أرغب مع زملائي في منظّمة الصحة العالميّة أن نفهم آخر التطوّرات وأن نُعزّز شراكتنا مع الصين في توفير مزيدٍ من الحماية ضدّ تفشّي“ الفيروس.