ترامب يتوعد رئيس الادعاء في محاكمته: ”سياسي فاسد ولم يدفع الثمن بعد“

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي يقود الادعاء في قضية مساءلة الرئيس، قائلا إنه ”لم يدفع الثمن بعد“ على تصرفاته، وذلك في تصريح قال شيف إنه يراه تهديدا له.

ويأتي هجوم ترامب على شيف وديمقراطيين آخرين بعد أيام من دفوعهم في محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ بتهمتي إساءة استغلال السلطة، بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي له، ثم سعيه بعد ذلك لعرقلة التحقيق بالكونغرس.

وقال ترامب على تويتر إن ”آدم شيف المراوغ سياسي فاسد وربما رجل مريض للغاية، لم يدفع الثمن بعد على ما فعله ببلدنا“.

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون (إن.بي.سي) عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدا قال شيف: ”أعتقد أنه قُصد به ذلك“.

ولعب شيف رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب ورئيس فريق الادعاء في محاكمة ترامب دورا محوريا في جهود الديمقراطيين، لعرض سلوك ترامب باعتباره خطرا على الديمقراطية في أمريكا وفي أنحاء العالم، وذلك في الدفوع أمام مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حيث من المرجح أن تتم تبرئة ترامب.

وكان شيف النائب المنتمي لولاية كاليفورنيا، وهو مدع اتحادي سابق، هدفا لهجمات متكررة من ترامب ومؤيديه الجمهوريين بالكونغرس.

وبدأ محامو ترامب الدفاع عن الرئيس أمس السبت، قائلين إن جهود الديمقراطيين لعزله من منصبه ستكون سابقة ”خطيرة للغاية“ في عام الانتخابات.