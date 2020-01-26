إيران.. إحراق ملصق كبير لقاسم سليماني في طهران (صور)

أحرق شبان غاضبون، ليلة الأحد، صورة كبيرة لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني على طريق ”نيايش“ السريع شمالي العاصمة طهران.

وقالت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارضة في تصريح صحافي، إن سيارات الإطفاء تدخلت لإطفاء النيران التي التهمت صورة كبيرة لسليماني وضعت على طريق ”نيايش“ السريع.

وأضافت ”أشعل شباب الانتفاضة فجر اليوم النار في صور مشؤومة لخامنئي والجزار الهالك قاسم سليماني في مختلف مناطق طهران ومدن إيرانية أخرى بما في ذلك كرج وتبريز وأردبيل وايران شهر ونيشابور وخوي“.

وكان محتجون غاضبون أقدموا على إحراق صور ومجسمات لسليماني وخامنئي في العاصمة طهران وبضع مدن إيرانية أخرى خلال احتجاجات على خلفية سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ أطلقه الحرس الثوري وراحها ضحيتها عشرات الإيرانيين كانوا على متنها.