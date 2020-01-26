إيران.. اعتقال صحافي كردي لم يصف سليماني بـ ”الشهيد“

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية صحافيا كرديا الأسبوع الماضي فيما يعتقد أنه الحالة الثانية لمحاكمة أولئك الذين لا يستخدمون كلمة ”شهيد“ لوصف قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني، وفق ما أعلنته منظمة ”هينغاو“ الكردية الإيرانية اليوم الأحد.

ونقلت المنظمة عن مصادر وصفتها بـ“الخاصة“ قولها إن ”شعبة الاستخبارات في الحرس الثوري اعتقلت وحيد فتاحي – وهو صحفي من بلدة (باوا) في محافظة كرمنشاه غرب إيران – ونقل إلى جهة مجهولة“.

ويدير فتاحي قناة ”باوه 29“ الإخبارية عبر تطبيق تلغرام، ويحظى هذا التطبيق بشعبية واسعة في إيران على الرغم من حجبه من قبل السلطات منذ نحو أكثر من عام.

وبحسب مصادر المنظمة الكردية فإن ”اعتقال الصحافي وحيد فتاحي جرى بسبب الإشارة إلى قاسم سليماني على قناته الإخبارية في تلغرام دون وصفه بـ (الشهيد)“.

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت في مطلع يناير الجاري صحافيا يعمل لدى وكالة أنباء ”خبر أون لاين“ المقربة من رئيس البرلمان علي لاريجاني، بعدما نشر مقالا لم يصف فيه سليماني بـ“الشهيد“.