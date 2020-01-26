ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 31 قتيلا

أعلنت السلطات التركية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق البلاد الجمعة إلى 31 قتيلا على الأقل.
وأفادت هيئة إدارة الطوارئ والكوارث الحكومية (أفاد) بأن عدد الجرحى في محافظتي إلازيغ وملاطية بلغ 1607 أشخاص.
ووقع الزلزال الذي حدد المركز الأمريكي للجيوفيزياء قوته بـ6,8 درجات مساء الجمعة في محافظة إلازيغ وشعر به سكان الدول المجاورة.
ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض في وسط مدينة إلازيغ.
وقالت الهيئة التركية نفسها إنه تم العثور على 45 شخصا أحياء تحت الأنقاض منذ الجمعة.
وأوضح المصدر نفسه أن نحو 80 مبنى انهار في إلازيغ وملاطية وأصيب 645 مسكنا بأضرار جسيمة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفقد أمس السبت المحافظتين المنكوبتين، حيث أكد أن ”الإجراءات اللازمة ستتخذ فورا (…) حتى لا يبقى أحد بلا مسكن“.