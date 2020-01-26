ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 31 قتيلا

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلنت السلطات التركية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق البلاد الجمعة إلى 31 قتيلا على الأقل. وأفادت هيئة إدارة الطوارئ والكوارث الحكومية (أفاد) بأن عدد الجرحى في محافظتي إلازيغ وملاطية بلغ 1607 أشخاص. ووقع الزلزال الذي حدد المركز الأمريكي للجيوفيزياء قوته بـ6,8 درجات مساء الجمعة في محافظة إلازيغ وشعر به سكان…