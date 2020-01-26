بسبب كورونا.. إغلاق ملاهي ديزني لاند وأوشن بارك بهونغ كونغ

ذكرت محطة(سي.سي.تي.في) الحكومية الصينية اليوم الأحد أن ملاهي ديزني لاند وأوشن بارك بهونغ كونغ ستغلقان ابتداء من اليوم الأحد للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا القاتل والذي تفشى في مدينة ووهان الصينية.

ولكن المحطة قالت إن العمل سيسير كالمعتاد في الفنادق داخل ديزني لاند بهونغ كونغ.

وقالت حكومة شنغهاي يوم الجمعة إنه سيتم إغلاق ديزني لاند بشنغهاي ابتداء من يوم السبت. وكانت الصين قد بدأت يوم الجمعة عطلة السنة القمرية الجديدة التي تستمر سبعة أيام وهي فترة تزدحم فيها الملاهي عادة.

وأكدت الصين إصابة 1975 شخصا بفيروس كورونا الجديد بحلول 25 يناير كانون الثاني في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56. وظهر الفيروس في البداية في مدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي وانتقل إلى مدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاي بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان واستراليا وفرنسا وكندا.