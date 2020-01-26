ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بالصين إلى 56

أكدت الصين إصابة 1975 شخصا بفيروس كورونا الجديد بحلول 25 يناير كانون الثاني في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56. وظهر الفيروس في البداية في مدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي وانتقل إلى مدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاي بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان واستراليا وفرنسا وكندا.

و ذكرت محطة(سي.سي.تي.في) الحكومية الصينية اليوم الأحد أن إقليم هوبي بوسط الصين أعلن عن 13 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد في 25 يناير كانون الثاني.

وأعلنت شنغهاي أيضا عن أول حالة وفاة بسبب هذا الفيروس.

وأعلن أيضا إقليم هوبي وهو بؤرة تفشي فيروس كورونا عن 323 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

من ناحية أخرى قال إقليم خنان إن شخصا توفي بسبب فيروس كورونا.