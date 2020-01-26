كندا تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت كندا يوم السبت أن سلطات الصحة العامة في تورونتو تلقت إخطارا بأول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أحد السكان الذي عاد في الآونة الأخيرة من مدينة ووهان الصينية.

وقال البيان إن ”هذا الشخص في حالة مستقرة ويعالج في المستشفى“.

وفي الإطار ذاته، قالت بريطانيا يوم السبت إنها أصدرت تحذيرا من كل أشكال السفر إلى إقليم هوبي الصيني بسبب تفشي فيروس كورونا.

وطلبت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية في تحذيرها الجديد الخاص بالسفر من البريطانيين مغادرة إقليم هوبي.

وقالت الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني “ وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث تحذر من كل أشكال السفر إلى إقليم هوبي. إذا كنت موجودا في هذه المنطقة ويمكنك المغادرة فعليك أن تفعل ذلك. ويرجع هذا لاستمرار تفشي فيروس كورونا الجديد“